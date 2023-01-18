Комитет по природопользованию намерен в 2023 году перейти на оплату по факту за сбор ТКО

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман на пресс-конференции ТАСС 18 января рассказал о планах по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2023 году. По его словам, основная задача - переход от оплаты по нормативу на оплату по факту вывезенного мусора.

- В августе 2022 года нами было разработано и утверждено распоряжение по накоплению ТКО, в том числе по раздельному сбору. В соответствии с правилами оказания коммунальных услуг, раздельный сбор предполагает в последующем переход на оплату по факту. Это одно из основных мероприятий, которые мы будем в 2023 году заниматься, - сказал Герман.

Генеральный директор компании "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова добавила, что для внедрения оплаты по факту необходимо выполнения нескольких условий. В частности, у дома должна быть отдельная контейнерная площадка, оборудованная системой раздельного сбора, отметила Горшкова. По ее словам, еще необходимо разрешить вопрос с владельцами нежилых помещений и их утилизацией мусора.

Один договор на оплату по факту уже заключен - с ТСЖ "Большая охта", заявила Горшкова. Она уточнила, что документ действует с 1 декабря. Также идут переговоры с рядом других ТСЖ, рассказала Горшкова.

- Данная работа проводится, она будет проводиться адресно. Четко поставлены задачи нам от комитета, что мы должны такую работу проводить, и мы ее проводить будем. Я очень надеюсь, что нам за этот год удастся все конфликтные ситуации с договорами разрешить, - сказала гендиректор "НЭО".

Напомним, ранее ТСЖ и другие управляющие компании домов подавали иски к "Невскому экологическому оператору". Организации требуют перевести их на оплату по факту, а не по нормативу.

София Саттарова / Фото: Unsplash