Глава комитета по природопользованию выступил за многофракционный раздельный сбор

На пресс-конференции ТАСС 18 января председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман заявил, что подведомственный ему орган власти склоняется к многофракционному раздельному сбору. К такому же подходу привыкли и жители города, считает чиновник. Он уточнил, что речь идет об отделении друг от друга отходов из стекла, пластика, бумаги и иных видов ТКО.

- Мы для себя, как для органа власти, смотрим на то, чтобы как можно больше разделять, приучать людей к раздельному сбору не только по сухому и мокрому, но и делить по фракциям, - сказал Герман.

Он добавил, что дуальный сбор (мокрые и сухие отходы) тоже имеет право на существование. К тому же, он удобнее в плане обработки, заявил чиновник. По его словам, существуют и экономические "нюансы". Вывоз большего числа фракций требует и большего количества автомобилей, что должно сказаться на нормативах по оплате, пояснил глава комитета. Герман сообщил, что сейчас в Петербурге большая результативность у многофракционного раздельного сбора:

- Статистика говорит, что по многофракционному сбору мы собираем намного больше вторичного сырья, чем при двухпоточке. Но двухпоточка еще так не заработала, в том большом объеме, который есть. Мы будем смотреть, как будет дальше эта статистика накапливаться.

Многофракционный раздельный сбор работает в Невском и Красногвардейском районах, а также начинает действовать в Пушкинском районе, рассказал председатель комитета. Он уточнил, что в качестве эксперимента двухфакторный раздельный сбор начал работать в Московском и Приморском районах.

София Саттарова