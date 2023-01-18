Бывший депутат ЗакСа Салаев продает торговые центры в Петербурге и области

Депутат петербургского парламента IV и V созывов Александр Салаев выставил на продажу принадлежащие ему и членам его семьи торговые центры, на что обратил внимание "Деловой Петербург". Объявления опубликованы на сайте Avito.

Один из объектов расположен неподалеку от станции метро "Рыбацкое". Торговый центр носит название "Диана" и оформлен на ООО "Универсам "Диана"". Последним, помимо Салаева, владеет его супруга и дочь. Получить за этот объект семья хочет 1,8 млрд рублей.

Второй торговый центр находится в Гатчине. Им владеет ООО "ЛЕОН+", полностью принадлежащее жене бывшего парламентария Елене Штабинской. Этот объект продается за 2,14 млрд рублей.

Отметим, что в V созыве ЗакСа Александр Салаев проработал депутатом всего два года: с 2011 по 2013-й. Единоросс был замечен в частых пропусках пленарных заседаний.