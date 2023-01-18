РКН предупредил о рассылке фальшивых писем от своего имени

Роскомнадзор 18 января сообщил, что неизвестные совершают рассылку поддельных писем от лица управления ведомства по Центральному федеральному округу. Они представляют собой уведомления о предстоящей блокировке сайтов, направляемые в адрес компаний и иных организаций.

В фейковых письмах говорится о выявлении запрещенной информации. Рассылка производилась во второй половине дня 17 января.

"При этом, чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение", - отмечают в ведомстве.

РКН обнаружил несколько неточностей и деталей, свидетельствующих о фальшивом характере писем. В частности, они не имеют электронной подписи.