Судебный пристав в Петербурге получил условный срок по коррупционному делу

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к трем с половиной годам условного срока бывшего судебного пристава Исхака Сариева, преследуемого по делу о получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Криминальные эпизоды датируются январем-мартом прошлого года, когда Сариев занимал должность судебного пристава-исполнителя Выборгского районного отдела судебных приставов УФССП по Петербургу.

Суд установил, что за непривлечение ООО "Картман и Брофловски" к ответственности фигурант потребовал от представителя компании выплачивать ему ежемесячно по 150 тысяч рублей. Компания должна была отремонтировать фасады дома 28/2 по проспекту Энгельса.

Сариев успел получить от ООО 300 тысяч коррупционных рублей. Во время следствия он признал вину.