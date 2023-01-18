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Новости 14:34

Смольный не смог найти подрядчика для строительства общежития за 885 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный не смог найти подрядчика для строительства общежития за 885 млн рублей

Конкурсная комиссия подвела итоги по государственному заказу на возведение общежития для сотрудников онкологического диспансера в Песочном, передаёт "Деловой Петербург". На конкурс заявился только один потенциальный подрядчик.

Комиссия заявку отклонила, сочтя не соответствующей требованиям, поскольку участник неверно оформил финансовую гарантию.

Максимальная цена подряда - 885 млн рублей. Заказчиком являлось СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Строительство следовало завершить летом 2024 года.

Восьмиэтажное общежитие для сотрудников ГУН НИИ онкологии профессора Н.Н. Петрова должно быть рассчитано на 100 квартир.


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