Смольный не смог найти подрядчика для строительства общежития за 885 млн рублей

Конкурсная комиссия подвела итоги по государственному заказу на возведение общежития для сотрудников онкологического диспансера в Песочном, передаёт "Деловой Петербург". На конкурс заявился только один потенциальный подрядчик.

Комиссия заявку отклонила, сочтя не соответствующей требованиям, поскольку участник неверно оформил финансовую гарантию.

Максимальная цена подряда - 885 млн рублей. Заказчиком являлось СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Строительство следовало завершить летом 2024 года.

Восьмиэтажное общежитие для сотрудников ГУН НИИ онкологии профессора Н.Н. Петрова должно быть рассчитано на 100 квартир.