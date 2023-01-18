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Новости 15:47

Работников оборонной отрасли могут освободить от срочной службы

фото ЗакС политика Работников оборонной отрасли могут освободить от срочной службы

Во время визита на Обуховский завод в Петербурге президент Владимир Путин затронул тему воинского призыва работников оборонно-промышленного комплекса. В обозримом будущем представители отрасли могут быть законодательно избавлены от прохождения срочной службы. Это объясняется особой важностью "оборонки" в условиях спецоперации и, как следствие, ее загруженностью.

"С учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен", - произнес глава государства.

Путин напомнил, что работников ОПК освободили от призыва в рамках частичной мобилизации минувшей осенью. По его данным, которые предоставило Минобороны, всего речь идет примерно о 830 тысячах специалистов.


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