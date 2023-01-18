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Новости 16:10

В Крыму открылись первые банкоматы Сбербанка

фото ЗакС политика В Крыму открылись первые банкоматы Сбербанка

Впервые с момента присоединения Крымского полуострова к России в этом регионе стали доступны услуги Сбербанка, о чем сообщается на сайте последнего. Коллектив для обслуживания местных клиентов уже сформирован.

На полуострове начали функционировать первые банкоматы. До середины лета публичное акционерное общество обещает открыть первые офисы в наиболее крупных городах. На разворачивание полноценной деятельности в Крыму Сбербанк отвел себе весь 2023 год.

Напомним, что регион, называющийся "республика Крым", официально вошел в состав России 18 марта 2014 года.


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