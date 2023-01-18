Беглов при Путине признал наличие дефицита мест в детсадах "некоторых районов" Петербурга

Президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов во время визита на "Обуховский завод" пообщались на тему доступности услуг детских садов. Одна из работниц предприятия спросила у президента, нельзя ли увеличить срок выплат по уходу за ребенком.

Их выдают только до полутора лет, а получить место в детском саду в этом возрасте удается не всегда. Работница рассказала, что живет в жилом комплексе "Ласточкино гнездо" в Петербурге и что ее ребенок пошел в детсад в 2,5 года.

"Александр Дмитриевич докладывает, что в городе Петербурге стопроцентное удовлетворение всех желающих отдать детей в дошкольное учреждение. таких регионов в Российской Федерации сейчас 64… Александр Дмитриевич, у вас 100% в Петербурге?" - спросил Путин у Беглова.

"Что касается 2,5 года, то вопросов нет. Но если в некоторых районах есть еще определенный дефицит, то в этом году мы полностью его решим. Если есть какие-то вопросы, мы готовы их рассмотреть и решить", - ответил глава города.

"Но вот смотрите. У вас по официальным отчетам 100%, а здесь говорите, что по некоторым районам есть какой-то дефицит", - заметил Путин.

"Нет, в новостройках, когда сдается", - объяснил Беглов.

"Вы мне только что рассказывали, что при строительстве новых кварталов стали больше и больше уделять внимания социальной инфраструктуре, в том числе школам, поликлиникам, детским садам. Посмотрите еще раз", - попросил президент.

"Есть", - ответил Беглов.