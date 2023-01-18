Путин одобрил идею реконструкции Ледового дворца "Алмаз-Антея"

На встрече с сотрудниками Обуховского завода в Петербурге президент Владимир Путин коснулся судьбы Ледового дворца, принадлежащего концерну "Алмаз-Антей" и находящегося на территории производства.

Собравшиеся попросили главу государства посодействовать им в вопросе реконструкции спортивного сооружения советских времен. Путин в общих чертах одобрил инициативу и при этом напомнил о технических особенностях дворца.

"Если там что-то строить дополнительно, тем более такой спортивный социальный объект, не знаю, насколько это безопасно, там же и мост... Дорога по нему проходит кольцевая", - произнес президент.

Когда для арены найдут более удачное и безопасное место, Путин готов будет посетить новое здание и сыграть в нем в хоккей.