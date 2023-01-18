Преподаватель юрфака СПбГУ обратилась в полицию после предложения взятки в 1,5 тысячи долларов

Преподаватель юридического факультета СПбГУ была вынуждена обратиться в полицию после предложения о взятке в полторы тысячи долларов от матери одного из студентов, пишет 78.ru.

С предложением материальной помощи мать учащегося обратилась к педагогу, опасаясь, что её отпрыска отчислят. Взяв с собой деньги, она пришла в корпус вуза на 22-й линии В. О., в кабинет № 22.3. На стол преподавателя лёг прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором она разглядела купюры. В ответ на предложение о взятке педагог вызвала полицию.

Приехавшая на место полиция изучила содержимое пакета. По мнению силовиков, действия матери подпадают под статью 291 УК РФ. Правоохранители проводят проверку.