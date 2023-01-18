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Новости 18:51

Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря выходным

фото ЗакС политика Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря выходным

Инициатива ЛДПР о наделении 31 декабря статусом выходного дня, не встретила поддержки у представителей кабинета министров. Отзыв правительства появился в базе законопроектов Госдумы.

"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", - гласит одна из формулировок.

Отзыв правительства был необходимым условием для рассмотрения инициативы комитетом по труду. Ее внесли в Госдуму два года назад. Члены ЛДПР хотят сдвинуть череду праздников таким образом, чтобы последним днем на новогодних каникулах стало 6 января. В тексте нормативного акта сказано, что при его принятии и подписании президентом он должен вступить в силу с 1 января 2024 года.


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