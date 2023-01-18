В России подорожали пылесосы, смартфоны и телевизоры

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке с 10 по 16 января. Товары и услуги всех типов подорожали за отчетный период на 0,15% (в первую неделю года рост был зафиксирован на уровне 0,24%). Таким образом, с начала года инфляция разогналась до 0,39%.

Наиболее заметный рост в розничной цене в очередной раз показала сезонная продукция: огурцы (+5,41%), лук (+4,49%), помидоры (+3,88%), морковь (+3,47%), свекла (+2,22%) и яблоки (+1,79%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю колбаса полукопченая (-1,14%), гречка (-0,97%), вареная колбаса (-0,79%), макароны (-0,64%), пшено (-0,52%) и вермишель (-0,36%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+2,44%), смартфоны (+2,41%), телевизоры (+2,19%), женские колготки (+0,48%), детские кроссовки (+0,32%), сигарет и спички (+0,21%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составила 11,57%, а продовольственная — 10,36%.