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В Смольном объяснили значительный рост стоимости отопления

фото ЗакС политика В Смольном объяснили значительный рост стоимости отопления

Петербургский комитет по тарифам официально прокомментировал существенное подорожание отопительных услуг, с которым столкнулись жильцы квартир с начала зимы: горожане стали платить за тепловую энергию больше, чем было предусмотрено плановым повышением тарифа.

Чиновники отмечают, что вместе с изменением тарифа (+8,4%) сыграло роль понижение среднемесячной температуры воздуха в декабре. Последнее привело к тому, что "для поддержания комфортных климатических условий в жилых помещениях потребовалось большее количество тепловой энергии на обогрев многоквартирных домов".

Всем недовольным реальными новыми расценками комитет предлагает обратиться в управляющую компанию, а если это не поможет, то в Государственную жилищную инспекцию.


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