Беглов заявил, что в Петербурге создали лучшую в Европе систему очистки сточных вод

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с посетившим его президентом Владимиром Путиным дал оценку экологической обстановке в городе. Отдельно он заострил внимание на проблеме очистки сточных вод, рассказав о достигнутом прогрессе в этом направлении. По поручению Путина, отметил Беглов, в прошлом году открыли Охтинский коллектор, благодаря чему очистку проходит 99,7% сточных вод.

"Нам осталось сделать еще один кусок, соединив этот коллектор, и мы к 2030 году достигнем полностью 100%. Когда-то финны говорили, что у нас самый грязный город с точки зрения сточных вод. У них сегодня нет таких показателей по очистке сточных вод. Мы вообще все европейские города обогнали", - приводит слова губернатора ТАСС.

Отметим, что в тот же день Беглов пожаловался Путину на загрязненность воздуха. В ответ на это Путин призвал его сократить число котельных, функционирующих на угле и мазуте.

фото: kremlin.ru