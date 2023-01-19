Правительственная комиссия одобрила инициативу о разрыве контрактов задним числом

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минюстом поправки в Гражданский кодекс о возможности изменения условий договоров постфактум, сообщил 19 января РБК со ссылкой на документ. Ожидается, что далее инициатива будет рассмотрена на заседании кабмина, после чего может быть внесена на рассмотрение Госдумы.

Поправки предполагают возможность наделения судов правом произвольно определять дату прекращения обязательств сторон по контрактам при их расторжении или изменении по причине изменившихся обстоятельств. Сейчас обязательства сторон считаются измененными или прекращенными после заключения между ними соответствующего соглашения. В случае судебного разбирательства обязательства могут быть расторгнуты или изменены после вступления судебного решения в законную силу.

Необходимость нововведений Минюст объясняет сложившимися новыми условиями, в том числе санкциями и проблемами с логистикой. Ведомство указывает, что поправки пригодились бы, например, при разбирательстве из-за срыва договора между двумя российскими компаниями об установке оборудования, произошедшего из-за отказа иностранного контрагента поставить это оборудование. По действующим нормам суд не может освободить компанию от взятых обязательств до вступления в силу соответствующего решения. Это чревато для нарушившей условия договора стороны выплаты неустойки за период от изменения обстоятельств до вступления в силу решения суда.