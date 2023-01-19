Природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в проводимых на Ижоре работах

Природоохранная прокуратура сообщила 19 января о выявленных нарушениях при производстве работ в водоохранной зоне и акватории реки Ижоры. Речь идет об укреплении берега реки без согласования с ответственными структурами.

Проверка проводилась в поселке Усть-Ижора силами прокуратуры совместно с сотрудниками полиции и комитетов Смольного по контролю за имуществом и по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. На берегу реки ревизоры зафиксировали факт проведения работ по укреплению берега и дна "посредством вбивания металлических швеллеров в дно и берег реки, на которые закреплены железобетонные конструкции". Сами работы проводились без решения Смольного о предоставлении водного объекта в пользование и без согласования с Росрыболовством.

"Кроме того выявлены нарушения, выразившиеся в движении и стоянке транспортных средств в границах водоохранной зоны вне твердого покрытия, в захламлении местности отходами производства и потребления", — уточнили в прокуратуре.

Ведомство внесло представление в адрес гендиректора Ассоциации предприятий речного сервиса, организовавшей стоянку судов на подвергшемся проверке земельном участке.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"