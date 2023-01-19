Комитет Госдумы одобрил поправки о сборе генетического материала у осужденных и административно арестованных

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, сообщили 19 января "Ведомости". Речь идет о разрешении принудительного сбора ДНК у всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также у лиц, подвергнутых административному аресту.

Сейчас обязательной геномной регистрации подлежат только граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений против половой неприкосновенности, а также неустановленные лица, чей генетический материал был обнаружен на месте преступлений.

Поправки, расширяющие круг подлежащих геномной регистрации граждан, были внесены на рассмотрение Госдумы в ноябре 2020 года и тогда же прошли первое чтение. С тех пор документ лежал без движения. В комитете по безопасности объяснили проволочку тем, что документ потребовал "много согласований".

В комментарии "Ведомостям" юрист Алексей Федяров назвал колоссальной проблемой хранение отобранных генетических образцов. "Условий сейчас нет ни у следственных подразделений МВД, ни у Следственного комитета", — отметил он.