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Новости 12:17

В Петербурге 19 января побит "теплый" температурный рекорд

фото ЗакС политика В Петербурге 19 января побит "теплый" температурный рекорд

Петербургские метеорологи в четверг 19 января зафиксировали температурный рекорд. Как сообщает главный городской синоптик Александр Колесов, этот день стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений: за последние полтора века еще ни разу 19 января воздух не прогревался до отметки 5 градусов выше нуля. Нынешняя аномалия объясняется действием циклона Harto, отмечает специалист в своем Telegram-канале.

Предыдущий рекорд имел место три года назад, когда температура достигла 4,7 градусов.

Помимо температурного, Колесов прогнозирует к концу дня абсолютный рекорд по осадкам. Непрекращающийся дождь уже принес 9,2 мм осадков. Между тем, предыдущий рекорд составил 9,3 мм, что случилось в 1974 году.


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