В Петербурге скончалась тележурналистка Бэлла Куркова

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова ушла из жизни на 88-м году жизни после продолжительной болезни, о чем сообщается на сайте Пятого канала. Почти вся профессиональная карьера Курковой, закончившей ЛГУ, была связана с Петербургом.

До конца 1960-х годов она работала в печатных СМИ, после чего устроилась на ленинградское телевидение. Во времена перестройки Куркова создала популярную программу "Пятое колесо".

Начиная с 1990-х годов журналистка занимала различные руководящие должности на телевидении. В частности, почти целое десятилетие она возглавляла региональную дирекцию ВГТРК, после чего до самой кончины руководила петербургской дирекцией телеканала "Культура".

фото: ГТРК Магадан / YouTube (скриншот)