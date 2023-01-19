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Новости 12:58

Госзаказ как меру поддержки туристской индустрии пропишут в законодательстве Петербурга

фото ЗакС политика Госзаказ как меру поддержки туристской индустрии пропишут в законодательстве Петербурга

Смольный подготовил проект изменения в закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". Документ появился на сайте городского правительства.

Закон предлагается дополнить новой статьей, в которой будет говориться о формировании государственного соцзаказа для создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в городе.

"В целях создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в Санкт-Петербурге осуществляется безвозмездное предоставление государственной услуги по организации экскурсий с культурно-познавательными целями и путешествий для обучающихся в общеобразовательных организациях, в целях реализации государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере", - говорится в документе.

Законопроект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 1 февраля.


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