СК проверяет жалобы на регулярные затопления квартир в многоэтажке на Парнасе

Петербургские следователи занялись анализом информации, поступающей о коммунальных проблемах в доме № 23 к. 1 по улице Михаила Дудина (Выборгский район). Жильцы жалуются на регулярные прорывы труб, что оборачивается затоплениями квартир, которых в доме насчитывается почти одна тысяча.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, в рамках доследственной проверки силовики посетили и осмотрели проблемный 26-этажный дом с четырьмя подъездами. Проводятся также опросы жильцов. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.