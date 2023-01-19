В Кремле заявили об отсутствии планов применения ядерного оружия

Российские власти не имеют планов изменения оборонной доктрины и применения ядерного оружия, заявил 19 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать заявление зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева о возможности ядерной войны.

"Нет, это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину — никаких противоречий там нет", —цитируют "Ведомости" слова Пескова относительно готовности России применить ядерное оружие в ходе крупного конфликта.

Пост Медведева с рассуждениями о возможности ядерной войны был опубликован в его Telegram-канале утром в четверг. В присущей ему манере назвав "убогими" поддерживающих Украину западных политиков, зампред Совбеза написал о возможности применения ядерного оружия в случае проигрыша в ходе конвенционального конфликта. "Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", — высказался Медведев.