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Новости 14:09

Беглов увеличил на пять лет предельный возраст членов Молодежной коллегии Петербурга

фото ЗакС политика Беглов увеличил на пять лет предельный возраст членов Молодежной коллегии Петербурга

Губернатор Александр Беглов поставил подпись под документом о внесении изменений в постановление "О Молодежной коллегии Санкт-Петербурга", известила 19 января пресс-служба градоначальника.

Согласно поправкам, предельный возраст членов Молодежной коллегии увеличивается с 30 до 35 лет. Это сделано в целях приведения документа в соответствие с федеральным законом "О молодежной политике в Российской Федерации", согласно которому молодежью в России признаны граждане в возрасте до 35 лет.

Также численность состава коллегии снижается до 10 человек. Подобное решение в Смольном объяснили стремлением увеличить сплоченность ее членов. "Для повышения уровня ответственности членов коллегии предусматривается выборный порядок замещения должности председателя коллегии", — говорится в сообщении губернаторской пресс-службы. Кроме того, изменениям подвергся кадровый состав комиссии по формированию Молодежной коллегии.

Молодежная коллегия — совещательный орган при губернаторе Петербурга, в список задач которой входит взаимодействие с органами госвласти и муниципалитетами, привлечение молодежи к участию "в общественно-политическом и социально-экономическом развитии" города и учет интересов молодежи при разработке и реализации различных инициатив.


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