Беглов увеличил на пять лет предельный возраст членов Молодежной коллегии Петербурга

Губернатор Александр Беглов поставил подпись под документом о внесении изменений в постановление "О Молодежной коллегии Санкт-Петербурга", известила 19 января пресс-служба градоначальника.

Согласно поправкам, предельный возраст членов Молодежной коллегии увеличивается с 30 до 35 лет. Это сделано в целях приведения документа в соответствие с федеральным законом "О молодежной политике в Российской Федерации", согласно которому молодежью в России признаны граждане в возрасте до 35 лет.

Также численность состава коллегии снижается до 10 человек. Подобное решение в Смольном объяснили стремлением увеличить сплоченность ее членов. "Для повышения уровня ответственности членов коллегии предусматривается выборный порядок замещения должности председателя коллегии", — говорится в сообщении губернаторской пресс-службы. Кроме того, изменениям подвергся кадровый состав комиссии по формированию Молодежной коллегии.

Молодежная коллегия — совещательный орган при губернаторе Петербурга, в список задач которой входит взаимодействие с органами госвласти и муниципалитетами, привлечение молодежи к участию "в общественно-политическом и социально-экономическом развитии" города и учет интересов молодежи при разработке и реализации различных инициатив.