Петербуржцы просят СК спасти от застройки Кронверкскую протоку

Планы компании "Возрождение" застроить Александровский парк на Петроградской стороне привели к сбору протестных подписей петербуржцев. На сегодняшний день, как сообщает Градозащитный пресс-центр, их поставили полторы сотни граждан, выступающих против строительства железобетонной эстакады на месте Кронверкской протоки.

Подписи прилагаются к письму на имя главы СК Александра Бастрыкина, которого просят остановить реализацию проекта "Путь Петра" в его нынешнем виде. Действия застройщика приведут, по мнению активистов, к уничтожению уникальной экотропы.

Примечательно, что участок работ затрагивает территорию сразу двух объектов культурного наследия - "Александровский парк" и "Кронверк Петропавловской крепости". Градозащитники не доверяют экспертизе КГИОП, которая преподносит эстакаду как временную. Текст экспертизы, отмечают они, "не содержит никакой информации ни о сроках размещения железобетонной конструкции, ни о возможности и методах ее будущего демонтажа".

Авторы письма предполагают, что обманным путем в парке хотят возвести объект капитального строительства с целью извлечения коммерческой выгоды.

"Это впечатление усиливает тот факт, что никаких опросов жителей по поводу планов на "благоустройство" территории не проводилось, о планах вырубки деревьев и постройки эстакады жители Петроградского района узнали лишь постфактум, одновременно с началом работ. Отдельные подозрения вызывает тот факт, что подрядчик и исполнитель начали работы ещё до согласования проектной документации", - говорится в обращении.

Помимо проверки проекта строительства на предмет возможного нарушения законодательства, подписанты просят СК проверить сотрудников КГИОП.

фото: Градозащитный пресс-центр