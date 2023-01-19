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Новости 17:30

Миронов хочет разрешить использование "Пушкинской карты" для оплаты проезда до культучреждений

фото ЗакС политика Миронов хочет разрешить использование "Пушкинской карты" для оплаты проезда до культучреждений

Лидер справедливороссов Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение, касающееся применения "Пушкинской карты", которая сегодня дает право бесплатного посещения театров и музеев.

По наблюдениям депутата Госдумы, деньги на таких картах зачастую остаются непотраченными и сгорают из-за того, что жителям удаленных населенных пунктов тяжело и дорого добираться до значимых культурных учреждений. В связи с этим Миронов предлагает разрешить тратить средства, поступающие на "Пушкинскую карту", на транспортную составляющую "культпоходов". В представлении справедливоросса, предлагаемая им новация должна действовать в пределах одного субъекта Федерации.

По последним данным Минкульта, "Пушкинские карты" есть сегодня у 7 млн россиян. Держатели карт могут распорядиться по "культурному" назначению 5 тысячами рублей в год, которые сгорают с наступлением следующего календарного года.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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