Миронов хочет разрешить использование "Пушкинской карты" для оплаты проезда до культучреждений

Лидер справедливороссов Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение, касающееся применения "Пушкинской карты", которая сегодня дает право бесплатного посещения театров и музеев.

По наблюдениям депутата Госдумы, деньги на таких картах зачастую остаются непотраченными и сгорают из-за того, что жителям удаленных населенных пунктов тяжело и дорого добираться до значимых культурных учреждений. В связи с этим Миронов предлагает разрешить тратить средства, поступающие на "Пушкинскую карту", на транспортную составляющую "культпоходов". В представлении справедливоросса, предлагаемая им новация должна действовать в пределах одного субъекта Федерации.

По последним данным Минкульта, "Пушкинские карты" есть сегодня у 7 млн россиян. Держатели карт могут распорядиться по "культурному" назначению 5 тысячами рублей в год, которые сгорают с наступлением следующего календарного года.