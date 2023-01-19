В Архангельской области не нашлось желающих возглавить округ

Попытка выбрать нового главу Вилегодского округа в Архангельской области потерпела крах ввиду отсутствия кандидатов, сообщил 19 января местный интернет-портал 29.ru. Как отмечается, среди прочих должностью не прельстился исполняющий обязанности главы округа Иван Никишин.

Конкурс по отбору кандидатов на должность муниципального главы был объявлен 29 декабря прошлого года, подвести итоги планировалось 31 января. Однако же, так как желающих не нашлось, депутаты Вилегодского округа были вынуждены объявить конкурс несостоявшимся. Теперь ожидается его повторное проведение.

Прежний глава округа Алексей Аксенов подал в отставку 29 декабря в связи с переходом на работу в правительство Архангельской области. На новом месте он получил пост министра спорта.

Фото: Администрация Вилегодского муниципального округа/ "ВКонтакте"