За год внешний долг РФ снизился на 20%

Центробанк на своем сайте отчитался об актуальных показателях внешнего долга РФ. За весь прошлый год он снизился на 20,8% и в абсолютном выражении теперь составляет 381,8 млрд долларов. Наиболее существенное снижение произошло в четвертом квартале.

"Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, регулятор 19 января объяснил ослабление рубля к доллару, наблюдавшееся в конце прошлого года. Согласно официальной версии, свою роль сыграли "временные факторы", включая падение валютной выручки экспортеров и рост спроса на валюту.