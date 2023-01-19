В Ленобласти обучением безработных займутся индивидуальные предприниматели и НКО

НКО и индивидуальные предприниматели из Ленобласти смогут заниматься обучением безработных новым специальностям, рассказала 19 января пресс-служба региональной администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Как сообщается, НКО и ИП с лицензией на осуществление профессионального обучения или же дополнительного профессионального образования станут получать субсидии из регионального бюджета на подготовку безработных. Также их включат в реестр участников социальной программы.

Глава областного комитета по труду из занятости населения Алла Астратова заявила, что в современном мире следует "иметь возможность получить новую специальность и профессиональные знания" в сжатые сроки. Это необходимо для ускорения процесса поиска работы и потому к обучению безработных в регионе подключают некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей.