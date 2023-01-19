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Новости 18:14

Московские ворота будут реставрировать почти три года

фото ЗакС политика Московские ворота будут реставрировать почти три года

До конца февраля в Петербурге стартует реставрация Московских ворот, памятника-доминанты одноименной площади, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на КГИОП.

Работы пройдут по проекту, подготовленному еще в 2019 году, и должны будут завершиться до начала 2025 года. Потерявшие свежесть и целостность декоративные элементы увезут в мастерские.

"Речь о 30 скульптурах Гениев, букв и знаков надписей, боковых навесных плит стилобата, чугунных элементов архитрава", - рассказали чиновники из профильного комитета.

Само основание ворот расчистят от всевозможных загрязнений и следов коррозии, а также отремонтируют кровлю. Ожидается, что после приведения памятника в порядок у него появится наземный водоотвод.

История Московских ворот, построенных по проекту архитектора Василия Стасова, насчитывает почти 190 лет.


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