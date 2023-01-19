Вице-премьер Чернышенко заявил, что мобильным операторам хватит запасов базовых станций на несколько лет вперед

Российские сотовые операторы обеспечены запасами базовых станций на несколько лет, заявил 19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как передает ТАСС, при этом он признал отсутствие базовых станций отечественного производства.

"В России пока нет отечественных базовых станций, если признать честно, хотя нужно тоже понимать, что здесь никакой проблемы нет, потому что мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами на складах", — высказался Чернышенко на брифинге по итогам выполнения в 2022 году национальной программы "Цифровая экономика".

Днем ранее ТАСС сообщало на ссылкой на Минцифры о заключении форвардных контрактов между операторами связи и российскими производителями базовых станций на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. За эти деньги деньги они должны будут получить около 75 тысяч базовых станций до 2030 года.