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В Петербурге отреставрируют дом Вельяшева на Колокольной улице

фото ЗакС политика В Петербурге отреставрируют дом Вельяшева на Колокольной улице

Чиновники из Государственно-административной инспекции Петербурга выдали ордер на проведение реставрационных работ в доме №5 по Колокольной улице, известном как дом коллежского советника Василия Александровича Вельяшева.

С 1 февраля нынешнего года по 14 октября 2024 года ремонт будет выполнять ООО "Матис", заключившее контракт с петербургским ГКУ "Дирекция заказчика".

Дом был построен в эклектичном стиле по проекту архитектора Николая Беккера в конце 1870-х годов. В самом конце XIX века здесь останавливался певец Федор Шаляпин. В октябре прошлого года КГИОП включил здание в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.


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