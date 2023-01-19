В Петербурге отреставрируют дом Вельяшева на Колокольной улице

Чиновники из Государственно-административной инспекции Петербурга выдали ордер на проведение реставрационных работ в доме №5 по Колокольной улице, известном как дом коллежского советника Василия Александровича Вельяшева.

С 1 февраля нынешнего года по 14 октября 2024 года ремонт будет выполнять ООО "Матис", заключившее контракт с петербургским ГКУ "Дирекция заказчика".

Дом был построен в эклектичном стиле по проекту архитектора Николая Беккера в конце 1870-х годов. В самом конце XIX века здесь останавливался певец Федор Шаляпин. В октябре прошлого года КГИОП включил здание в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.