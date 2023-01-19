Капитальный ремонт эскалаторов на "Ломоносовской" займет три месяца

В Смольном санкционировали ремонтные работы в вестибюле станции метро "Ломоносовская". Капитальный ремонт эскалаторов продлится с 9 марта по 1 июня.

Чинить технику будут специалисты ГУП "Петербургский метрополитен". Для этого Государственная административно-техническая инспекция в четверг выдала ордер для складирования оборудования, необходимого рабочим. Место для этого отвели рядом с юго-западным углом здания станции. Подрядчика обязали создать для пассажиров, пользующихся станцией, безопасный проход.

В тот же день 19 января ГАТИ разрешила отремонтировать эскалаторы на станции "Сенная площадь". Работы проведут с 27 февраля по 11 мая.

"Ломоносовская" - одна из самых глубоких станций петербургской подземки (ее глубина составляет примерно 65 метров). Ее открыли в 1970 году.