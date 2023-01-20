Строительство первой очереди ИТМО "Хайпарк" начнётся весной 2023 года

К возведению первой очереди инновационного центра ИТМО "Хайпарк" приступят весной текущего года, информирует пресс-служба Смольного. Администрация Петербурга определилась с подрядчиком, который приступит к строительству объектов.

Так, до работ по итогу конкурса допустили АО "ПолитехСтрой". Компания должна приступить к строительству грядущей весной. По замыслу городских властей, первую очередь "Хайпарка" должны сдать летом 2025 года.

Петербургский градоначальник Александр Беглов, комментируя событие, вспомнил о поручении Владимира Путина, который поставил задачу укрепить "технологический суверенитет" России.

"Петербург сегодня - один из лидеров инновационного развития. Реализация проекта иннограда ИТМО "Хайпарк" поможет выполнить поставленную президентом задачу, а соединение его научного и образовательного потенциала даст возможность готовить кадры высочайшей квалификации", - поделился мнением Беглов.

Стоимость подряда - свыше 13,2 млрд рублей. Компании "ПолитехСтрой" предстоит возвести на территории города-спутника Южный главный учебный корпус ИТМО "Хайпарк", рассчитанный на более полутора тысяч мест, студенческий клуб и два корпуса общежития.