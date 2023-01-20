В крещенских купаниях приняли участие почти 30 тысяч петербуржцев

Более 28 тысяч петербуржцев окунулись в специально обустроенные на Крещение проруби, известили в региональном управлении МЧС. Каких-либо инцидентов на водоёмах не зафиксировано.

В МЧС напомнили, что в Северной столицы для омовений подготовили 21 иордань. За безопасностью следили спасатели и медицинские работники — в общей сложности 320 человек.

Перед Крещением спасатели провели обучающие мероприятия в церквях и храмах, рассказав о мерах противопожарной безопасности.

Места, специализированно оборудованные под омовение, обустроили на территории 11 городских районов.