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Новости 11:58

Прокуратура помогла добиться ликвидации свалки в Красном Селе

фото ЗакС политика Прокуратура помогла добиться ликвидации свалки в Красном Селе

Активисты "Зелёного фронта" обратились в прокуратуру с жалобой на несанкционированное размещение строительных отходов и автопокрышек в Красном Селе в районе улицы Геологической.

Изучив заявление экологов, сотрудники надзорного ведомства отправились на указанный адрес и констатировали наличие свалки из крупногабаритного мусора.

Часть отходов захватывает землю, арендованного АО "Финанс Девелопмент Групп". После проведённой проверки прокуратура направила в суд иск, согласно которому компания обязывалась расчистить захламлённую территорию площадью 5,3 тысячи кв. метров.

Суд исковое требование полностью удовлетворил.


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