Миронов похвалился кувалдой от Пригожина

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов продемонстрировал утром 20 января в своем Telegram-канале фотографии кувалды, полученной в подарок от предпринимателя Евгения Пригожина. На первом снимке политик запечатлен с инструментом наперевес, второй снимок демонстрирует кувалду во всей красе.

"Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Ещё несколько лет назад, находясь в Санкт-Петербурге, осознал, насколько это полезный инструмент", — написал Миронов.

Справоросс заявил о готовности пробить с помощью кувалды "брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны". Также он выразил пожелания "недругам" осознать тщетность своих намерений. "От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!" — завершил пост Миронов.

Фото: Telegram-канал Сергея Миронова