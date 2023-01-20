ЦИК начал подготовку к будущим выборам президента России

Центральная избирательная комиссия РФ приступила к подготовке президентских выборов, которые пройдут в 2024 году, информирует РИА Новости в пятницу, 20 января.

С соответствующим заявлением выступила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Конечно, мы готовимся [к президентской кампании]. А как иначе?" - поинтересовалась у журналистов чиновница.

На сегодняшний день специалисты ЦИК проводят подготовительные работы по улучшению технической, цифровой, организационной баз.

"Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях ", - заключила Памфилова.

Выборы главы государства запланированы на весну 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин пока не сообщал, будет ли в очередной раз выдвигать свою кандидатуру.