Смольный распределил субсидии по благоустройству между муниципалитетами

Комитет по благоустройству Петербурга подготовил проект постановления правительства города о распределении субсидий для муниципальных образования по программе "Благоустройство и охрана окружающей среды" в 2023 году. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства города.

Согласно проекту постановления, общая сумма субсидий составляет 1 млрд рублей на 42 муниципалитета. Больше всех денег должно получить МО "Большая Охта" - 95,6 млн рублей.

Шести муниципалитетам планируется выделить от 40 до 54,8 млн рублей: "Финляндский округ", "Прометей", "Княжево", "Южно-Приморский", "Комендантский аэродром" и "Петергоф". Еще пяти МО хотят выдать субсидии в размере от 30 до 40 млн рублей: "Пискаревка", №21, "Гагаринское", "Коломяги" и "Город Колпино".

Основная часть муниципальных образований должна получить от 10 до 20 млн рублей. На девять округов выделено менее 10 млн рублей: "Адмиралтейский округ", "Красненькая речка", "Ржевка", "Московская застава", "Рыбацкое", "Правобережный", "Георгиевский", "Город Сестрорецк" и "Поселок Смолячково".

София Саттарова / Фото: Pixabay