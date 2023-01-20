Милонов еще не принял решение о продлении контракта с Минобороны

Петербургский депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов планирует решить, продлевать ли контракт на службу в Донбассе, после консультации с руководством "Единой России".

"Я думаю, что будет продление контракта, но пока рано об этом говорить, потому что действует предыдущий", - написал Милонов на личной странице "ВКонтакте" ответы на вопросы издания НСН.

Единоросс отслужил в зоне СВО пять месяцев по контракту с Министерством обороны. Он заявил, что делал это безвозмездно, поскольку по закону депутат не может получать финансирование из других источников.

Ранее о решении продлить контракты объявили депутаты-единороссы Сергей Сокол, Евгений Первышов и Олег Голиков. При этом, по словам Милонова, некоторые его коллеги вернулись в Москву.

"Дмитрий Хубезов уехал, потому что он председатель комитета и должен работать в Думе", - привел пример петербургский депутат.

Фото: Виталий Милонов/ВКонтакте