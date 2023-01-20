ЛДПР разработала законопроект о запрете коллекторских агентств

Фракция ЛДПР в Государственной думе разработала законопроект о запрете в России деятельности коллекторских агентств, сообщил 20 января депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Инициатива готова к внесению на рассмотрение парламента, сейчас она направлена для получения отзыва в правительство.

"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной Ниловым.

В обоснование актуальности проекта авторы ссылаются закредитованность населения. Согласно данным Центробанка, общая задолженность россиян перед банками в декабре 2022 года превысила 26 триллионов рублей, пишут либерал-демократы. Они же ссылаются на данные Федеральной службы судебных приставов о том, что в 2021 году количество неплательщиков по кредитам достигло 8,6 миллиона человек.

Сам Нилов назвал коллекторские агентства "раковой опухолью на теле нашего общества". "И чем скорее мы её вырежем, тем лучше для всех", — добавил он.