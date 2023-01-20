ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:33

Лукашенко избавился от компьютера Apple

фото ЗакС политика Лукашенко избавился от компьютера Apple

В ходе посещения выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" президенту республики Александру Лукашенко продемонстрировали ноутбук сборки предприятия "Горизонт". Фотографии с мест событий приведены в Telegram-канале "Пул Первого".

Впечатлившись последней моделью отечественного компьютера, Лукашенко поручил вынести из своего президентского кабинета компьютер Apple.

"Подобную технику уже поставили и на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда", - сообщили в администрации Лукашенко.

В завершение белорусский президент поручил довести до 70% уровень локализации выпускаемых производством компьютеров.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама