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Новости 13:58

Думским парламентариям бесплатно покажут "Чебурашку"

фото ЗакС политика Думским парламентариям бесплатно покажут "Чебурашку"

Для депутатов Государственной думы устроят бесплатный показ новой киноленты "Чебурашка", а также устроят встречу со съёмочной группой, сообщил у себя в Telegram-канале парламентарий Михаил Матвеев, прикрепивший фото анонса.

Согласно записи, организатором мероприятия является комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Демонстрация фильма состоится 25 января в 17:00 в Малом зале Госдумы.

"Семейная комедия, покорившая сердца российских любителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной думе в 2023 году", — сообщается в анонсе.

Напомним, кассовые сборы "Чебурашки" в российских кинотеатрах превысили 4 млрд рублей, что сделало киноленту лидером в истории отечественного проката.


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