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Новости 15:42

В Госдуму внесли законопроект о прикомандировании росгвардейцев к организациям

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о прикомандировании росгвардейцев к организациям

Члены фракций "Единая Россия" и "Новые люди" внесли на рассмотрение Госдумы 20 января законопроект о прикомандировании сотрудников Росгвардии к госорганам, предприятиям и организациям. Документ доступен в электронной базе парламента.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что сейчас в России большинство силовых структур обладают правом прикомандировывать сотрудников к госорганам, компаниям и учреждениям без приостановки ими своей службы. "Сформировавшаяся многолетняя практика прикомандирования зарекомендовала себя крайне эффективно и позволяет силовым и правоохранительным органам более качественно выполнять возложенные на них задачи", — полагают депутаты.

Соответствующим правом наделены, в частности, ФСБ, ФСО, МЧС, СВР и другие структуры. В то же время подобные правила не распространяются на сотрудников Росгвардии, что представляется упущением авторам инициативы. "В силу своего функционала, войскам национальной гвардии <...> необходимо иметь возможность прикомандирования своих военнослужащих (сотрудников) аналогично другим силовым ведомствам", — говорится в пояснительной записке.


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