Петербурженка сломала пять рёбер из-за резкого торможения автобуса

Пассажирка автобуса № 56 получила перелом пяти рёбер в результате резкого торможения транспортного средства, передаёт 78.ru.

Петербурженка не удержалась на ногах после того, как водитель резко нажал на тормоза на перекрёстке Пражской улицы и проспекта Славы. Со всей силы 56-летняя горожанка ударилась о поручень.

За женщиной приехал её муж, отвёзший её в травматологический пункт. Там пострадавшей оказали первую помощь, после чего на скорой увезли в НИИ имени Джанелидзе. Женщина подала заявление в правоохранительные органы.

Водитель, комментируя ситуацию, заявил, что отвлёкся на зеркало заднего вида и вовремя не заметил другой автобус, стоящий на остановке перед ним. Ситуация заставила его прибегнуть к экстренному торможению.