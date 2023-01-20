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Новости 16:47

Петербурженка сломала пять рёбер из-за резкого торможения автобуса

фото ЗакС политика Петербурженка сломала пять рёбер из-за резкого торможения автобуса

Пассажирка автобуса № 56 получила перелом пяти рёбер в результате резкого торможения транспортного средства, передаёт 78.ru.

Петербурженка не удержалась на ногах после того, как водитель резко нажал на тормоза на перекрёстке Пражской улицы и проспекта Славы. Со всей силы 56-летняя горожанка ударилась о поручень.

За женщиной приехал её муж, отвёзший её в травматологический пункт. Там пострадавшей оказали первую помощь, после чего на скорой увезли в НИИ имени Джанелидзе. Женщина подала заявление в правоохранительные органы.

Водитель, комментируя ситуацию, заявил, что отвлёкся на зеркало заднего вида и вовремя не заметил другой автобус, стоящий на остановке перед ним. Ситуация заставила его прибегнуть к экстренному торможению.


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