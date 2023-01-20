Проезд на ЗСД для владельцев транспондеров подорожает

С 1 февраля вырастет стоимость проезда на Западном скоростном диаметре по транспондерам, сообщили в "Магистрали Северной столицы".

"Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 48% до 44% в сравнении с Базовым тарифом", - заявили в компании.

Стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой не меняется. В "Магистрали Северной столицы" заметили, что даже с учетом повышения базовый тариф "Транспондер" останется привлекательным для пользователей электронных устройств.

В компании рассказали, что при регулярном использовании ЗСД выгоднее всего подключить тарифные опции. Так, при выборе опции "Легковой 100", пользователю на автомобиле 1 или 2 класса предоставят скидка на все поездки в размере 100%. Стоимость опции с 1 февраля составит 7500 рублей за 30 календарных дней.

Фото: Магистраль Северной столицы