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Новости 17:58

В Петербурге снова появятся в продаже "Подорожники" в виде брелоков

фото ЗакС политика В Петербурге снова появятся в продаже "Подорожники" в виде брелоков

В комитете по транспорту Петербурга известили о возобновлении продаж проездных "Подорожник" в формате брелоков, информирует пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале. ГКУ "Организатор перевозок", подведомственное комтрансу, собирается приобрести свыше 332 тысяч штук.

Брелок исполнен в размере 51x24,66 мм, он также имеет отверстие для крепления. По своим функциям он идентичен своему "собрату" обычного размера. Стоимость брелока сообщат позднее.

Впервые в продажу мини-"Подорожники" поступили в 2016 году. Тогда было закуплено 5,5 тысяч штук. В общей сложности за всё время продажи петербуржцы приобрели практически 400 тысяч таких проездных.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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