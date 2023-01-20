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Новости 18:14

В Киришах простятся с погибшим в ноябре участником СВО

фото ЗакС политика В Киришах простятся с погибшим в ноябре участником СВО

Сержант Сергей Бабушкин из Киришского района Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила 20 января местная администрация в своем паблике во "ВКонтакте".

"Наш земляк отважно защищал мирных жителей Донбасса, сражался за будущее нашей страны, наших детей. Светлая память о защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах киришан", — говорится в сообщении.

Как сообщается, Бабушкин погиб еще 12 ноября прошлого года. Прощание с ним состоится на следующей неделе, 23 января в киришском МДЦ "Восход".

Фото: pixabay


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