Дворцовый мост в Петербурге две недели будут подсвечивать в честь китайского Нового года

Власти Петербурга решили подсвечивать Дворцовый мост красным в честь Нового года по восточному календарю. Праздничное оформление будут включать при наступлении темноты с 21 января до 5 февраля.

"Это дань уважения китайскому народу, знак дружбы между нашими странами и городами, напоминание об общих проектах сотрудничества во многих сферах и отраслях", - заявил губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что в Петербурге есть и другие традиции празднования китайского Нового года. Например, проведение ежегодного фестиваля.

Новый год в Китае будут встречать в ночь с 21 на 22 января. Цикл новогодних праздников длится 15 дней.

Фото: gov.spb.ru