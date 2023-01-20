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Новости 18:35

Жителей Ленобласти призывают скинуться на "именной" БТР для нужд СВО

фото ЗакС политика Жителей Ленобласти призывают скинуться на "именной" БТР для нужд СВО

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Гардашников обратился к жителям региона и представителям бизнеса с призывом пожертвовать деньги фонду "За наших". Через эту организацию власти хотят купить бронетранспортёр для нужд военной спецоперации (СВО), передаёт 47news.

Некоторое время назад фонд направил запрос в "Уралвагонзавод" о стоимости нового БТР. Гардашников уточнил, что власти рассчитывают приобрести модель БТР-82а, которая стоит 32 млн рублей.

На вопрос о цене депутат ответил, что обычный БТР за 3,5 млн армии без нужды.

"За пару миллионов можно купить старый бэушный БТР. Зачем он нужен нашей армии? Нужно, чтобы на машине и приборы соответствующие, и тепловизоры были. Мы хотим сделать его именным и отправить на фронт. Назовём "Ленинградец"", — высказался Гардашников.

Резюмируя, парламентарий выразил надежду на скорейшее исполнение поставленной цели.


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