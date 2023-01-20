Жителей Ленобласти призывают скинуться на "именной" БТР для нужд СВО

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Гардашников обратился к жителям региона и представителям бизнеса с призывом пожертвовать деньги фонду "За наших". Через эту организацию власти хотят купить бронетранспортёр для нужд военной спецоперации (СВО), передаёт 47news.

Некоторое время назад фонд направил запрос в "Уралвагонзавод" о стоимости нового БТР. Гардашников уточнил, что власти рассчитывают приобрести модель БТР-82а, которая стоит 32 млн рублей.

На вопрос о цене депутат ответил, что обычный БТР за 3,5 млн армии без нужды.

"За пару миллионов можно купить старый бэушный БТР. Зачем он нужен нашей армии? Нужно, чтобы на машине и приборы соответствующие, и тепловизоры были. Мы хотим сделать его именным и отправить на фронт. Назовём "Ленинградец"", — высказался Гардашников.

Резюмируя, парламентарий выразил надежду на скорейшее исполнение поставленной цели.